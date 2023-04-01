Прем’єр Хорватії назвав три ключові чинники перемоги України у війні з росією

Лідер Хорватії запевнив у незмінності підтримки його країною України

Прем’єр Хорватії Андрій Пленкович, який прибув у п’ятницю, 31 березня, разом із лідерами Словаччини, Словенії та Молдови в Україну вважає, що ключовими компонентами для майбутньої перемоги України у війні є готовність українців далі захищатися, єдність західних партнерів та постійна фінансова і військова підтримка Заходом України.

Про це він сказав на спільному брифінгу учасників зустрічі, відповідаючи на запитання хорватського журналіста, повідомляє "Європейська правда",

"По-перше, це патріотизм і готовність українського народу захищати свою свободу, мотивація українського керівництва та президента Зеленського. Друге — це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку вона зараз міцніша, ніж будь-коли раніше", — Заявив прем’єр Хорватії.

Також Пленкович наголосив, що Україна потребує постійної економічної та військової допомоги, і це життєво необхідно для того, щоб країна могла захищатися у найближчій та довгостроковій перспективі.

"По-третє, уряди західних країн повинні дбати про згуртованість наших товариств і не допускати внутрішніх розколів, які врешті-решт можуть зашкодити існуючій політичній єдності. Це формула, яка, на мою думку, має бути реалізована", — сказав прем’єр Хорватії.

Він запевнив, що його країна продовжить активно підтримувати Україну.

Нагадаємо, лідери Хорватії, Словаччини, Словенії та Молдови взяли участь у саміті до дня деокупації міста Бучі, вшанувавши пам’ять жертви терору, який влаштували російські окупанти рік тому. При цьому Володимир Зеленський вручив Буче відзнаку "Місто-герой".