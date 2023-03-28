Британия и Польша построят два села для переселенцев в Украине: где именно

Британия выделит на финансирование населенных пунктов 10 млн фунтов стерлингов

Польша и Великобритания, неоднократно помогавшие Украине во время полномасштабной войны, договорились построить два села, которые будут предназначены для размещения украинских переселенцев. В них смогут проживать около 700 человек.

Временные села для переселенцев планируют построить в Полтавской и Львовской областях Украины. Британия со своей стороны намеренна выделить 10 млн фунтов стерлингов на финансирование населенных пунктов. Об этом сообщает издание Sky News.

В британском правительстве отмечают, что в этих селах можно будет разместить около 700 переселенцев.

"В течение последнего года путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое партнерство между Великобританией и Польшей поможет обеспечить светом, теплом и жильем наиболее нуждающихся", — заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Отмечается, что на сегодняшний день британские семьи приняли уже около 118 тысяч украинцев

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что волонтер из Северодонецка Артем Гудим основал в Днепре приют для переселенцев. Люди могут жить в приюте Holy Javelin столько, сколько им нужно.