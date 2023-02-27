"Многим некуда возвращаться": волонтер из Северодонецка основал приют для переселенцев в Днепре

Основатель шелтера Holy Javelin Артем Гудим рассказал "Телеграфу", почему начал волонтерить и как спасал людей, рискуя собственной жизнью

38-летнего Артема Гудима хорошо знают и в Днепре, и в Северодонецке. В Северодонецке – как человека, который с начала полномасштабного вторжения под обстрелами разносил еду и лекарства людям, которые прятались в подвалах, а позже эвакуировал их из города. В Днепре – как основателя одного из первых в городе шелтеров (убежищ) для переселенцев Holy Javelin. Потеряв в Северодонецке всю свою недвижимость и автомобиль, Артем и сам вынужден был начать свою жизнь с нуля. Ему это удалось – по-прежнему занимаясь волонтерством и делами шелтера, он возобновил юридическую практику (Артем по профессии юрист), помогает переселенцам и делает все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу.

"В подвалах было по 60, 100, 200 человек. Пенсионеры, дети, мамы с младенцами…"

Рассказывая о том, как для него началась полномасштабная война, Артем Гудим признается: ни растущее перед тем напряжение, ни первые массированные обстрелы города не побудили его уехать из Северодонецка. Наоборот, он решил до последнего оставаться в родном городе и помогать землякам.

- Мне, как и, по-видимому, большинству людей, не хотелось верить в то, что может начаться полномасштабная война. А когда это произошло, я пошел в штаб обладминистрации и спросил, чем я могу быть полезным. Как такового штаба на тот момент еще не было. Но были люди (преимущественно, бизнесмены, владельцы магазинов и кафе), которые спешно покидали город и отдавали запасы хранившихся у них продуктов. Мы с ребятами начали развозить эти продукты людям, которые в этом нуждались и не могли выйти из дому или из подвала.

В некоторых районах Северодонецка с первых дней стреляли так, что люди, которые зашли 24-го утром в подвалы, так из них и не выходили. Мы приносили им продукты. В подвалах было по 60, 100, 200 человек. Пенсионеры, дети, мамы с младенцами… В феврале и марте в Северодонецке еще была связь, поэтому люди имели возможность нам писать – сообщали, где и кому нужна помощь, куда нужно привезти. Каждый день я получал более тысячи новых сообщений.

Усложняло задачу еще и то, что в некоторые места на машине было уже не добраться.

– Ехать на автомобиле было опаснее, чем идти пешком, – говорит Артем. — Обстрел мог начаться в любую минуту. А находясь в машине, ты не всегда можешь вовремя это услышать. Когда идешь пешком, шансов больше – у тебя есть несколько секунд на то, чтобы забежать в какой-нибудь подвал или подъезд или просто лечь на асфальт.

"Несколько человек разорвало на наших глазах"

Попадая под обстрелы, Артем часто чудом оставался в живых. Однажды российский снаряд прилетел в людей, стоявших в очереди в продуктовый магазин. Артем тоже был там.

– Очередь была в АТБ возле Ледового дворца, – вспоминает он. – Несколько человек разорвало на наших глазах. Многие были ранены. Я тогда уцелел — повезло, что был немного дальше. Однажды обстрел из "Градов" застал меня в машине (иногда без авто было совсем никак). Я остановился и за десять секунд успел добежать до ближайшего здания. Машины, в которой я тогда ехал, больше нет. Это было, кажется, 8 марта – в тот день в городе погибло много людей… Под такие обстрелы я попадал восемь раз. Был ранен – в плечо попал осколок. К счастью, рана была не глубокая, и мы с ребятами справились самостоятельно – они сделали мне перевязку, я принял обезболивающее. Обошлось без осложнений.

Артем Гудим попадал под обстрелы восемь раз, был ранен

Российский снаряд прилетел и в дом Артема. Еще за десять минут до обстрела он был в своей квартире, но решил все-таки спуститься в подвал:

– Честно говоря, ходил я туда далеко не всегда. В тот вечер сидел за компьютером и вдруг подумал, что мне лучше спуститься. Как почувствовал. Только вошел в подвал – и в тот же момент случился прилет. В моей квартире вылетели окна, все внутри побило осколками.

Двое моих детей – мальчики 11 и 12 лет – оставались в Северодонецке до середины марта. Они были в другом районе, куда поначалу не прилетало. Но когда ситуация усугубилась, их вывезли. Я остался. Многие советовали эвакуироваться, но людей, которые вот так, как мы с ребятами, разносили помощь по подвалам, а иногда и вытаскивали людей из горящих домов было не так много. А тех, кто ждал нашей помощи, – сотни. И если я могу оказаться им полезным, то как уехать?

"Прилетело в мой дом. В квартире вылетели окна, все внутри побило осколками", — рассказал Артем

В апреле людей в Северодонецке уже было меньше – многие все же смогли уехать. Обстрелы уже просто не прекращались. Исчезли свет и вода. Хотя я и раздобыл один генератор, стало ясно, что дальше там оставаться невозможно. Тогда я решил уезжать (к счастью, у меня было еще две машины), прихватив с собой других людей. Выезжая, попали под обстрел. Позже увидел фотографии расстрелянных в тот день машин, перевернувшегося автобуса… Но мы прорвались.

"Многие вернулись в разрушенные города и села, потому что не смогли найти жилье"

Выехав в Днепр, Артем потом еще не раз возвращался в Северодонецк – за людьми, которые там оставались. Эвакуировал их на своем авто. Между тем в Днепре он, как и тысячи других переселенцев, столкнулся с проблемой нехватки жилья.

– Арендовать квартиру или дом было вообще невозможно, – говорит Артем. – Цены на аренду были космическими, и, даже имея деньги, свободного жилья уже было не найти – все занято. Я стал смотреть коммерческие помещения. С этим было проще, потому что многие компании, арендовавшие дома под офисы, закрылись или уехали. Офисное помещение, которое я нашел, было достаточно большим – и я подумал, что здесь можно разместить и других людей, которые, как я, приехали в никуда и не могут найти жилье. Купил кровати и сначала разместил там 15 человек. Потом я нашел возможность принять больше людей, и вскоре в моем шелтере уже было сорок переселенцев.

Чтобы все это организовать – создать человеческие условия, закупить кровати, посуду, подушки с одеялами и другие вещи, пришлось занимать деньги. Спасибо человеку, который их дал. В тот момент о нас еще никто не знал, и абсолютно всё мы делали своими силами. Уже потом получили некоторую помощь от Красного Креста и гуманитарной миссии "Пролиска", но не могу сказать, что стало гораздо легче.

Это очень большие затраты, но я знаю, почему и зачем это делаю. Вернее, для кого. К сожалению, мне известны случаи, когда люди из того же Северодонецка в начале войны эвакуировались, а затем, весной, когда там происходил самый настоящий ужас, ехали обратно – только потому, что в другом городе не смогли найти жилье. Я не хочу, чтобы так было. Поэтому люди в Holy Javelin могут жить столько, сколько им нужно – кто останавливается на несколько недель, а кто живет уже более полугода. Здесь людей снабжают всем необходимым. Сначала каждый сам готовил себе еду, но сейчас даже питание у нас организовано. У людей есть крыша над головой, еда. Есть возможность выдохнуть, подлечиться, стать на ноги на новом месте.

"Люди могут жить в шелтери сколько нужно", — говорит Артем (на фото — с жителем Лисичанска)

Конечно, мне хотелось бы иметь возможность принять больше людей. Но для этого нужно еще помещение (возможно, и не одно), чего я пока, к сожалению, позволить себе не могу. Я очень благодарен всем, кто, как может, нам помогает. Многим людям, которые сейчас находятся в нашем шелтере, некуда возвращаться – их дома, города, где они жили, полностью разрушены. Как мой родной Северодонецк, где 90 процентов города просто уничтожены. Таких мест, к сожалению, много. Поэтому даже после нашей победы многим еще долго будет нужна помощь. И я буду делать все возможное, чтобы они знали, что они не одиноки.