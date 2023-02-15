Как десяткам детей с востока Украины нашли убежище в закарпатском городке "Затишок"

В селе Пилипец на Закарпатье турбазу переоборудовали под комфортное жилье для проживания детей с востока и юга Украины

В одном из самых безопасных украинских регионов – Закарпатье – нашли приют детям и взрослым, которые из-за войны должны были покинуть свои дома. Поселок "Затишок" (рус. уют), который находится в селе Пилипец Хустского района, это здание с муралом и ярким шатром рядом, которые можно легко заметить. О том, как дети живут на территории городка, рассказало издание "Телеграф".

Территория "Затишка" закрыта и безопасна, посторонние туда попасть не могут. К ней ведет мостик через реку. В начале полномасштабного вторжения в Пилипец начали съезжаться люди из зоны боевых действий, в том числе два детских дома семейного типа из Херсонской и Черниговской областей, интернат из Счастья в Луганской области и дети с опекунами из Донецкой области.

"Мы снимали для них дома, а затем пришла идея создать для них какое-то специальное место. И для этого подошла бывшая турбаза, отремонтированная вместе с представителями украинского бизнеса, благотворителями, все финансовые вопросы взял на себя благотворительный фонд "Боржавська надія". И сейчас "Затишок" — это трехэтажное здание на 1000 квадратных метров с жилыми комнатами, а также пищеблок, медпункт, домик персонала и склад", — рассказала Рената Гусейнова, руководительница проекта "Дитяче містечко "Затишок".

Функционирование города обеспечивают как местные жители, так и переселенцы. Меню там подают сбалансированное. При этом там постоянно находятся овощи, а основные блюда чередуют. На один прием пищи готовят примерно 40 порций.

Помощница повара Надежда Худан рассказала, что из-за перебоев со светом, а были дни когда в "затишке" его давали на 10 минут, повара оставались на ночь и готовили, как только включали электроэнергию. В течение дня блюда подогревали на небольшой газовой плитке.

Также раньше городок был плохо снабжен бытовой техникой, на всех жителей ее не хватало. Теперь там есть три стиральные и две сушильные машины. Благодаря организациям и людям, откликнувшимся на призыв в соцсетях, "Затишок" также получил три генератора, для которых обустроили отдельный "домик".

Кроме того, круглосуточно в городке дежурит одна из трех медицинских сестер. На смене как раз была Марина Монда, одна из них. Она рассказала, что часть детей не имела с собой документов о состоянии здоровья, поэтому их осматривали и расспрашивали, а перед началом учебного года возили на медосмотр в Мукачево. Она добавила, что городок имеет свой запас лекарств, препаратов и перевязочных материалов.

Также там организовали пункты для обучения – Пилипецкое учреждение общего среднего образования, где детей, лишенных родительской опеки, приняли с 1 сентября. Воспитатели "Затишка", в свою очередь, помогают ребятам с уроками и организуют досуг.

"На втором этаже есть комната, где расположена библиотека, здесь дети могут почитать, поиграть в настольные игры, порисовать, что-то смастерить. Есть также компьютерный класс, на четвертом этаже — большой зал, где проводятся дискотеки, разные праздничные мероприятия. Здесь есть мягкие кресла, проектор, поэтому каждый вечер дети собираются и смотрят мультфильмы или кино", — рассказал маркетинг директор БФ "Боржавська надія" Андрей Колесник.

Светлана Шаповалова рассказала, как приехала из Соледара вместе со своими внуками в городок "Затишок".

"В 2014-м к нам привозили людей из Попасной, была зима, а они — в ночных рубашках и пижамах, мы им помогали чем могли. А теперь я на себе испытала этот страх, когда была вынуждена бежать из города, потому что уже взрывы не прекращались, стекло вылетало из окон, внуки — Грета и Глеб — были испуганы. Но у нас не было собственного транспорта, записались на эвакуацию и ждали", — отметила женщина.

Она добавила, что сначала их эвакуировали в Днепропетровскую область, где они неделю прожили у двоюродной сестры Светланы. Затем социальная служба пригласила их в "Затишок". Для них это стало спасением.

Сейчас в "Затишке" находятся 34 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет, но городок имеет возможность принять вдвое больше людей. Часто туда принимают ребят, лишенных родительской опеки. Интернаты и детские дома семейного типа, а также дети, лишенные родительской опеки, и одинокие родители с детьми могут подать анкету на сайте, ее рассмотрят и примут решение. Они имеют право на бесплатное проживание, питание, развитие и образование. К тому же развитие "Затишка" не стоит на месте. В Пилипце уже планируют открыть первую частную школу в Закарпатье, куда будут принимать местных детей и проживающих в городке.