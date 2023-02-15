Як десяткам дітей зі сходу України знайшли прихисток у закарпатському містечку "Затишок"

В селі Пилипець на Закарпатті турбазу переобладнали під комфортне проживання дітей зі сходу і півдня України

В одному з найбезпечніших українських регіонів – Закарпатті — знайшли прихисток дітям та дорослим, які через війну мали покинути свої домівки. Містечко "Затишок", яке знаходиться в селі Пилипець Хустського району, це будівля з муралом і яскравим шатром поруч, які можна легко помітити. Про те, як діти живуть на території містечка, розповіло видання "Телеграф".

Територія "Затишку" закрита і безпечна, сторонні туди потрапити не можуть. До неї веде місточок через річку. На початку повномасштабного вторгнення в Пилипець почали з'їжджатися люди із зони бойових дій, у тому числі два дитячі будинки сімейного типу з Херсонської та Чернігівської областей, інтернат із Щастя на Луганщині та діти з опікунами з Донеччини.

"Ми винаймали для них будинки, а потім прийшла ідея створити для них якесь спеціальне місце. І для цього підійшла колишня турбаза, яка була відремонтована разом з представниками українського бізнесу, благодійниками, всі фінансові питання взяв на себе благодійний фонд "Боржавська надія". І зараз "Затишок" – це триповерхова будівля на 1000 квадратних метрів з жилими кімнатами, а також харчоблок, медпункт, будиночок персоналу і склад", — розповіла Рената Гусейнова, керівниця проєкту "Дитяче містечко "Затишок".

Функціонування містечка забезпечують як місцеві мешканці, так і переселенці. Меню там подають збалансоване. При цьому там постійно присутні овочі, а основні страви чергують. Наразі на один прийом їжі готують приблизно 40 порцій.

Помічниця кухаря Надія Худан розповіла, що через перебої зі світлом, а були дні коли у "Затишку" його давали на 10 хвилин, повари залишались на ніч і готували, як тільки вмикали електроенергію. Протягом дня страви підігрівали на невеличкій газовій плитці.

Також раніше містечко були погано забезпечене побутовою технікою, на всіх жителів її не вистачало. Тепер там є три пральні та дві сушильні машини. Завдяки організаціям та людям, які відгукнулися на заклик у соцмережах, "Затишок" також отримав три генератори, для яких облаштували окремий "будиночок".

Крім того, цілодобово в містечку чергує одна з трьох медичних сестер. На зміні якраз була Марина Монда, одна з них. Вона розповіла, що частина дітей не мала з собою документів про стан здоров’я, тож їх оглядали і розпитували, а перед початком навчального року возили на медогляд у Мукачево. Вона додала, що містечко має свій запас ліків, препаратів та перев’язувальних матеріалів.

Також там організували пункти для навчання – Пилипецький заклад загальної середньої освіти, де дітей, позбавлених батьківського піклування, прийняли з 1 вересня. Вихователі "Затишку", у свою чергу, допомагають хлопцям та дівчатам з уроками та організовують дозвілля.

"На другому поверсі є кімната, де розташована бібліотека, тут діти можуть почитати, пограти в настільні ігри, помалювати, щось змайструвати. Є також комп'ютерний клас, на четвертому поверсі — велика зала, де проводяться дискотеки, різні святкові заходи. Тут є м'які крісла, проєктор, тож кожного вечора діти збираються і дивляться мультфільми чи кіно", — розповів маркетинг директор БФ "Боржавська надія" Андрій Колісник.

Світлана Шаповалова розповіла, як приїхала із Соледара разом зі своїми онуками в містечко "Затишок".

"У 2014-му до нас привозили людей з Попасної, була зима, а вони — в нічних сорочках і піжамах, ми їм допомагали, чим могли. А тепер я на собі відчула цей страх, коли була змушена тікати з міста, бо вже вибухи не припинялись, скло вилітало з вікон, онуки — Грета і Гліб — були перелякані. Та ми не мали власного транспорту, записались на евакуацію і чекали", — зазначила жінка.

Вона додала, що спочатку їх евакуювали в Дніпропетровську область, де вони тиждень прожили у двоюрідної сестри Світлани. Потім соціальна служба запросила їх до "Затишку". Для них це стало порятунком.

Наразі в "Затишку" перебувають 34 дитини у віці від 5 до 17 років, але містечко має можливість прийняти вдвічі більше людей. Часто туди приймають хлопців і дівчат, які позбавлені батьківського піклування. Інтернати та дитячі будинки сімейного типу, а також діти, позбавлені батьківського піклування, та одинокі батьки з дітьми можуть подати анкету на сайті, її розглянуть та ухвалять рішення. Вони мають право на безоплатне проживання, харчування, розвиток та шкільну освіту. До того ж розвиток "Затишку" не стоїть на місці. У Пилипці вже планують відкрити першу приватну школу на Закарпатті, куди прийматимуть місцевих дітей та тих, хто проживає в містечку.