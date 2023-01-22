Украинцам платят деньги за предоставление убежища беженцам: на какие суммы можно рассчитывать

Государство помогает тем украинцам, которые решили предоставить жилье ВПЛ

Полномасштабное вторжение россии в Украину привело к тому, что многие беженцы были вынуждены искать убежище в других областях. Государство же в это время помогает не только внутренне перемещенным лицам, но и тем, кто дает им крышу над головой.

Как говорится в материале Корреспондент, в настоящее время известно, что подобная компенсация будет предоставляться хозяевам жилья как минимум до 31 марта 2023 года.

Сумма компенсации определяется на уровне 30 гривен за каждый день на человека. То есть общая сумма определяется путем умножения количества человеко-дней на сумму компенсации.

Для того чтобы получить деньги, необходимо обратиться к органам местного самоуправления (ОМС) или воспользоваться сайтом Прихисток.

После поселения ВПЛ, необходимо подать заявление в ОМС о получении компенсации и каждый месяц до пятого числа информировать их о количестве дней и переселенцев, которые проживают в доме.

Кроме того, предоставление приюта для беженцев позволяет также получить компенсацию коммунальных услуг в размере до 450 гривен.

Также на помощь от государства могут рассчитывать и предприниматели, которые трудоустроили ВПЛ. Если переселенцы проработали у них хотя бы месяц, то работодатель может получить 6500 гривен за каждого человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут претендовать на выплаты в размере 16 тысяч гривен. Денежная помощь будет поделена на четыре месяца.