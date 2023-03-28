Британія та Польща збудують два села для переселенців в Україні: де саме

Великобританія виділить на фінансування населених пунктів 10 млн фунтів стерлінгів

Польща та Великобританія, які неодноразово допомагали Україні під час повномасштабної війни, домовилися збудувати два села, які будуть призначені для розміщення українських переселенців. В них зможуть проживати близько 700 осіб.

Тимчасові села для переселенців планують збудувати у Полтавській та Львівській областях України. Британія має намір виділити 10 млн фунтів стерлінгів на фінансування населених пунктів. Про це повідомляє видання Sky News.

У британському уряді зазначають, що у цих селах можна буде розмістити близько 700 переселенців.

"Протягом останнього року путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове партнерство між Великобританією та Польщею допоможе забезпечити світлом, теплом і житлом тих, хто найбільше потребує", — заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що на сьогодні британські сім’ї прийняли вже близько 118 тисяч українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що волонтер із Сєвєродонецька Артем Гудим заснував у Дніпрі притулок для переселенців. Люди можуть жити у притулку Holy Javelin стільки, скільки їм потрібно.