У Польщі пройшов саміт "Бухарестської дев’ятки": ухвалили важливе рішення щодо України

Учасники зустрічі заявили, що не хочуть перетворення своєї території на "другу Бучу"

Поряд із візитом до України лідерів Хорватії, Словаччини та Словенії у польському місті Лодзь 30-31 березня відбулася зустріч представників дружніх нашій країні держав – саміт міністрів закордонних справ "групи B9".

У ньому взяли участь глави зовнішньополітичних відомств Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, пише польське видання Gazeta Wyborcza.

За словами міністра закордонних справ Польщі Збігнева Рау, під час дводенної зустрічі розглядалися три важливі питання: погіршення безпеки в Європі, підготовка групи B9 до липневої зустрічі у Вільнюсі та зміцнення відносин між НАТО та Європейським союзом.

"Сьогодні наші обговорення зосереджувалися на трьох питаннях: по-перше, погіршення ситуації з безпекою в Європі та пов’язані з цим наші зусилля щодо зміцнення східного флангу НАТО, а також політична та практична підтримка України. По-друге, адаптація НАТО до поточних і майбутніх викликів у контексті підготовки до майбутніх зустрічей НАТО, тобто засідання міністрів закордонних справ наступного тижня та липневого саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі", — заявив Рау.

За його словами, міністри обговорили збільшення видатків на оборону країн B9 на рівні, що дозволяє виконувати свої зобов’язання у сфері колективної оборони.

Рау наголосив, що країни B9 продовжуватимуть підтримку України у невоєнному та військовому вимірах.

"Для Польщі та багатьох інших союзників особливо цей другий аспект має величезне значення. Країни B9 тут є лідерами, у тому числі зі згуртування союзників до більш рішучих дій, як це мало місце з передачею літаків МіГ-29 або танків", — констатував глава. польської дипломатії.

Другим питанням стало вироблення спільної позиції, яку країни B9 представлять на майбутньому 11-12 липня Вільнюському саміті. Крім того, перспективи розширення співробітництва між НАТО та ЄС були розроблені відповідно до третьої спільної декларації ЄС-НАТО, прийнятої 10 січня 2023 року. Також було зазначено, що країни B9 працюватимуть над повною та своєчасною реалізацією всіх рішень, ухвалених на Мадридському саміті минулого року. Всі вони покликані політично та практично забезпечити безпеку східного флангу НАТО та України.

Особливо учасники зустрічі наголосили, що допомога країнам східного флангу поширюється і на Україну, яка "бореться за свою свободу та суверенітет, а також за свободу та суверенітет усіх європейських країн".

Раніше повідомлялося про те, що Польща та Великобританія домовилися збудувати два села, які будуть призначені для розміщення українських переселенців. В них зможуть проживати близько 700 осіб. Тимчасові села для переселенців планують збудувати у Полтавській та Львівській областях України.