Передано першу частину: Україна отримала винищувачі ще від однієї країни

Країна-союзниця й надалі обговорюватиме підтримку України

Польща передала Україні першу партію своїх винищувачів МіГ-29. Однак точна кількість бойових літаків, які тепер допомагатимуть нашим військовим на фронті, залишається невідомою.

Про це повідомив представник польського президента Анджея Дуди Марчін Пшидач в ефірі RMF FM.

"За моєю інформацією, цей процес вже завершено, тобто передача цієї першої частини. В Україну вже прибуло кілька польських одиниць (МіГ-29 — Ред.)", — сказав Пшидач.

За його словами, у Польщі продовжуватимуться розмови про можливу подальшу підтримку України. Пшидач вважає, що нашій країні зараз потрібно більше західної військової техніки, щоби наші захисники могли дати відсіч російським окупантам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 березня Україна отримала перші винищувачі МіГ-29 від Словаччини, яка ухвалила рішення постачати їх нашій країні разом із Польщею. Решта авіації буде передана найближчим часом.

Також ми писали про те, що Болгарія готова надати військову допомогу Україні у вигляді величезної кількості боєприпасів на загальну суму 175 млн євро. Йдеться про боєприпаси радянського зразка.