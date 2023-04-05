Уже дали и дадим еще: Дуда рассказал, сколько истребителей получит Украина от Польши

Польша будет помогать самолетами и дальше

Руководство Польши планирует в ближайшее время передать Украине еще четыре истребителя МиГ-29. Как стало известно на встрече президентов Польши и Украины в Варшаве, на этом поставка самолетов не остановится — дальше Польша собирается отправить еще.

Соответствующее заявление сделал Польше Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает РБК.

"Четыре МиГ-29 из наших находившихся еще у нас составов были в течение последних месяцев переданы в распоряжение ВСУ. Четыре МиГа передаются дополнительно в последнее время, вместе восемь", — заявил он.

По словам Анджея Дуды, страна могла бы быстро передать еще шесть истребителей для Украины. Также он отметил, что в Польше есть еще "МиГи", модернизированные до стандартов НАТО. Однако они стране пока нужны. Таким образом, Украина получит 14 истребителей.

В то же время, польский президент не исключает, что Украина сможет получить от Польши при необходимости еще больше МиГов. Одно для этого нужно согласие НАТО.

"Я убежден, что в будущем мы сможем передать другие наши МиГи, если будет необходимость. Но нужно будет согласие наших союзников, потому что после модернизации у них есть оборудование, переданное из США, там есть натовская связь и первые формальности должны быть выполнены", – добавил Дуда.

Напомним, что на днях в Украину прибыла первая партия МиГ-29. Кроме того, МиГ-29 передает и Словакия, первая партия которых уже прибыла в Украину.