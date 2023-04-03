В ВСУ рассказали, сколько истребителей сейчас на вооружении Украины: подробности

Боевая авиация поможет Украины в весеннем контрнаступлении

Украина продолжает получать авиацию от стран-союзников. На сегодняшний день на вооружении Сил обороны есть пять бригад, которые состоят из самолетов МиГ-29 и СУ-27.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, передача Украине авиации — исторический шаг.

Он рассказал, что сейчас у ВСУ есть две бригады истребителей Су-27 и три бригады истребителей Миг-29. В частности, самолеты Миг-29 Украине передает Польша и Словакия, а также это шаг для других стран начать передачу боевой авиации.

"Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. У нас есть 3 бригады таких самолетов сегодня. Есть 5 бригад истребителей, 2 СУ-27 и 3 бригады МИГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели. Это первый шаг передачи такого типа вооружения… Это знак… Знак для других что нужно делать второй и третий шаг. Что предусматривают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", — сказал Юрий Игнат.

Согласно информации из открытых источников, в каждой бригаде — 3 эскадрильи, а одна эскадрилья — это 12 самолетов. Пять бригад включают в себя 180 истребителей.

Напомним, что Украина уже получила первую партию истребителей от Словакии. Четыре самолета Миг-29 уже охраняют небо над Украиной, в планах поставить еще девять истребителей.

Также "Телеграф" сообщал, что Польша передаст Украине несколько боевых самолетов Миг-29 в ближайшие дни. Решение о поставках Украине истребителей было принято на уровне органов государственной власти.