У ЗСУ розповіли, скільки винищувачів зараз на озброєнні України: подробиці

Бойова авіація допоможе Україні у весняному контрнаступі

Україна продовжує отримувати авіацію від країн-союзників. На сьогоднішній день на озброєнні Сил оборони є п’ять бригад, які складаються з літаків МіГ-29 і СУ-27.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, передача Україні авіації – історичний крок.

Він розповів, що зараз ЗСУ має дві бригади винищувачів Су-27 і три бригади винищувачів Міг-29. Зокрема літаки Міг-29 Україні передає Польща та Словаччина, а також це крок для інших країн розпочати передачу бойової авіації.

“Це історичний крок — передача Україні таких видів озброєння. У нас є 3 бригади таких літаків сьогодні. Є 5 бригад винищувачів, 2 СУ-27 та 3 бригади МІГ-29. Це перший крок передачі такого типу озброєння... Це знак... Знак для інших, що потрібно робити другий і третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ", — сказав Юрій Ігнат.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, у кожній бригаді – 3 ескадрильї, а одна ескадрилья – це 12 літаків. П’ять бригад включають 180 винищувачів.

Нагадаємо, що Україна вже отримала першу партію винищувачів від Словаччини. Чотири літаки Міг-29 вже охороняють небо над Україною, планують поставити ще дев’ять винищувачів.

Також "Телеграф" повідомляв, що Польща передасть Україні кілька бойових літаків Міг-29 найближчими днями. Рішення про постачання Україні винищувачів було ухвалено на рівні органів державної влади.