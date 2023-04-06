Не згоден з Резніковим: Данілов висловився щодо західних винищувачів для України

Прикро, коли починають рахувати гроші, а не рахувати життя наших військових

Україна зараз отримує від союзників авіацію радянської доби, але для війни нам, як і раніше, необхідні й сучасні зразки техніки, які поки що нам не поспішають давати. І якщо справа тільки в доровизні даних літаків — то це несправедливо, адже будь-який літак дешевший за життя наших воїнів.

На цьому наголосив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що не погоджується з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який пояснив відсутність винищувачів F-16 в Україні великими витратами для країн-партнерів. І що ці витрати лягатимуть на плечі платників податків у цих країнах

"Справа в тому, що якщо ми будемо переводити у гроші, то я хотів би задати питання: а скільки коштує життя людини? Крім того, я хочу нагадати всім, що у 1994 році ми безкоштовно передали на десятки мільярдів доларів нашою ядерною зброєю з урахуванням того, що ми очікували, що буде захист нашої країни, як брали на себе ті партнери, які ставили свої підписи під відомим документом під назвою Будапештський меморандум", — каже Данілов.

Також секретар РНБО додав, що йому прикро, що зараз лунають такі речі, коли починають рахувати гроші, а не рахувати життя наших військових, які, на превеликий жаль, щодня гинуть на фронті за нашу свободу, за нашу незалежність.

"Ми маємо усвідомити для себе, що наступного разу точно будемо набагато більш ретельно вивчати всі документи для того, щоб вони однаково звучали для всіх країн", — резюмував Данилов.

Нагадаємо, що днями Олексій Резніков пояснив, чому союзники затягують ухвалення рішення про передачу винищувачів F-16. За його словами, ці системи складні, потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

Раніше ми писали про те, чому на десятому "Рамштайні" випала тема літаків.