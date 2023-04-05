Нова зустріч "Рамштайн": Резніков назвав головні пріоритети та очікування України

Зустріч у форматі "Рамштайн" пройде у Німеччині, як і перша така зустріч у 2022 році

Нове засідання контактної групи "Рамштайн" відбудеться у квітні, але точна дата наразі невідома. Пройде воно на однойменній американській авіабазі у Німеччині, де рік тому відбулася перша зустріч союзників України.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, пріоритети України залишилися незмінними — нашій країні потрібно більше систем ППО та бойові літаки.

"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 – це системи ППО, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони. Тому ми не зупиняємось на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні сучасні бойові платформи 4++, це однозначно", — заявив Резніков.

Окрім літаків та систем ППО, українській армії, як і раніше, потрібна броньована техніка, снаряди для артилерії 155 калібру, засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, у тому числі так звані "дрони-самовбивці" або ударні дрони.

Також міністр оборони пояснив, чому союзники затягують ухвалення рішення про передачу винищувачів F-16. За його словами, ці системи складні, потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

"Це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння... Це прагматичне рішення і партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки, це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини та обслуговування. І це йтиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди", — резюмував Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США передадуть Україні новітні зенітні системи в рамках нового пакету військової допомоги. Зенітні системи С-UAS здатні збивати будь-які типи безпілотників та оснащені лазерним наведенням.