Україна отримає від США більше зброї: що увійде до нового величезного пакету воєнної допомоги

Україна отримає більше боєприпасів та необхідної зброї

США продовжують підтримувати українську армію і оголосили про новий пакет військової допомоги обсягом 2,6 мільярда доларів.

Як йдеться у повідомленні Пентагону, допомогу на 500 мільйонів буде виділено із запасів армії в рамках президентської ініціативи, а іншу частину на 2,1 мільярда буде передано в рамках USAI.

Оскільки допомога в рамках президентської ініціативи береться з існуючих запасів, то можна розраховувати на те, що її буде передано найближчим часом. Вона включає:

боєприпаси для ЗРК Patriot;

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм снаряди для ствольної артилерії;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси для автоматичних гармат, що встановлюються на БМП Bradley;

протитанкові ракети TOW;

близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

У рамках ініціативи USAI обладнання закуповується безпосередньо у виробників, а тому, мабуть, з його доставкою доведеться почекати. Це включає в себе:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

9 знарядь калібру 30 мм для боротьби з дронами;

10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;

3 радар повітряного спостереження;

боєприпаси для 30-мм та 23-мм гармат;

130-мм та 122-мм снаряди для ствольної артилерії;

122-мм ракети до РСЗВ "Град";

Ракетні установки та боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні системи;

120-мм, 81-мм та 60-мм міномети;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові системи Javelin;

ракети до протитанкових гранатометів;

високоточні авіаційні боєприпаси;

близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;

7 автомобілів для відновлення обладнання;

8 важких паливозаправників та 105 причепів з паливом;

броньовані бруківки;

4 машини матеріально-технічної підтримки;

вантажівки та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

обладнання захищеного зв’язку;

термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що у 2022 році Україна отримала від країн Альянсу зброї на 65 мільярдів євро, а в майбутньому запрацює нова довгострокова програма допомоги.