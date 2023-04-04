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Україна отримає від США більше зброї: що увійде до нового величезного пакету воєнної допомоги

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Воєнна допомога США Новина оновлена 04 квітня 2023, 19:36
Воєнна допомога США

Україна отримає більше боєприпасів та необхідної зброї

США продовжують підтримувати українську армію і оголосили про новий пакет військової допомоги обсягом 2,6 мільярда доларів.

Як йдеться у повідомленні Пентагону, допомогу на 500 мільйонів буде виділено із запасів армії в рамках президентської ініціативи, а іншу частину на 2,1 мільярда буде передано в рамках USAI.

Оскільки допомога в рамках президентської ініціативи береться з існуючих запасів, то можна розраховувати на те, що її буде передано найближчим часом. Вона включає:

  • боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм снаряди для ствольної артилерії;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси для автоматичних гармат, що встановлюються на БМП Bradley;
  • протитанкові ракети TOW;
  • близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

У рамках ініціативи USAI обладнання закуповується безпосередньо у виробників, а тому, мабуть, з його доставкою доведеться почекати. Це включає в себе:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • 9 знарядь калібру 30 мм для боротьби з дронами;
  • 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
  • 3 радар повітряного спостереження;
  • боєприпаси для 30-мм та 23-мм гармат;
  • 130-мм та 122-мм снаряди для ствольної артилерії;
  • 122-мм ракети до РСЗВ "Град";
  • Ракетні установки та боєприпаси;
  • 120-мм та 81-мм мінометні системи;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм міномети;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • протитанкові системи Javelin;
  • ракети до протитанкових гранатометів;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;
  • 7 автомобілів для відновлення обладнання;
  • 8 важких паливозаправників та 105 причепів з паливом;
  • броньовані бруківки;
  • 4 машини матеріально-технічної підтримки;
  • вантажівки та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • обладнання захищеного зв’язку;
  • термінали та послуги SATCOM;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що у 2022 році Україна отримала від країн Альянсу зброї на 65 мільярдів євро, а в майбутньому запрацює нова довгострокова програма допомоги.

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#Україна #США #Допомога