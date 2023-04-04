Україна отримає від США більше зброї: що увійде до нового величезного пакету воєнної допомоги
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Україна отримає більше боєприпасів та необхідної зброї
США продовжують підтримувати українську армію і оголосили про новий пакет військової допомоги обсягом 2,6 мільярда доларів.
Як йдеться у повідомленні Пентагону, допомогу на 500 мільйонів буде виділено із запасів армії в рамках президентської ініціативи, а іншу частину на 2,1 мільярда буде передано в рамках USAI.
Оскільки допомога в рамках президентської ініціативи береться з існуючих запасів, то можна розраховувати на те, що її буде передано найближчим часом. Вона включає:
- боєприпаси для ЗРК Patriot;
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм та 105-мм снаряди для ствольної артилерії;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси для автоматичних гармат, що встановлюються на БМП Bradley;
- протитанкові ракети TOW;
- близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
У рамках ініціативи USAI обладнання закуповується безпосередньо у виробників, а тому, мабуть, з його доставкою доведеться почекати. Це включає в себе:
- додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
- 9 знарядь калібру 30 мм для боротьби з дронами;
- 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
- 3 радар повітряного спостереження;
- боєприпаси для 30-мм та 23-мм гармат;
- 130-мм та 122-мм снаряди для ствольної артилерії;
- 122-мм ракети до РСЗВ "Град";
- Ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм та 81-мм мінометні системи;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм міномети;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові системи Javelin;
- ракети до протитанкових гранатометів;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;
- 7 автомобілів для відновлення обладнання;
- 8 важких паливозаправників та 105 причепів з паливом;
- броньовані бруківки;
- 4 машини матеріально-технічної підтримки;
- вантажівки та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- обладнання захищеного зв’язку;
- термінали та послуги SATCOM;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що у 2022 році Україна отримала від країн Альянсу зброї на 65 мільярдів євро, а в майбутньому запрацює нова довгострокова програма допомоги.