Украина получит от США больше оружия: что войдет в новый огромный пакет военной помощи

Украина получит больше боеприпасов и необходимого оружия

США продолжают поддерживать украинскую армию и объявили о новом пакете военной помощи объемом в 2,6 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении Пентагона, помощь на 500 миллионов будет выделена из запасов армии в рамках президентской инициативы, а другая часть на 2,1 миллиарда будет передана в рамках USAI.

Поскольку помощь в рамках президентской инициативы берется из существующих запасов, то можно рассчитывать на то, что она будет передана в самое ближайшее время. Она включает:

боеприпасы для ЗРК Patriot;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм снаряды для ствольной артиллерии;

120-мм минометные мины;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы для автоматических пушек, которые устанавливаются на БМП Bradley;

противотанковые ракеты TOW;

около 400 гранатометов и 200 000 патронов;

11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;

61 тяжелый топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках инициативы USAI оборудование закупается напрямую у производителей, а потому, вероятно, с его доставкой придется подождать. Это включает в себя:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

9 орудий калибра 30-мм для борьбы с дронами;

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;

3 радара воздушного наблюдения;

боеприпасы для 30-мм и 23-мм орудий;

130-мм и 122-мм снаряды для ствольной артиллерии;

122-мм ракеты к РСЗО "Град";

Ракетные установки и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые системы Javelin;

ракеты к противотанковым гранатометам;

высокоточные авиационные боеприпасы;

около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;

7 автомобилей для восстановления оборудования;

8 тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;

бронированные мостовые системы;

4 машины материально-технической поддержки;

грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

оборудование защищенной связи;

терминалы и услуги SATCOM;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в 2022 году Украина получила от стран Альянса оружия на 65 миллиардов евро, а в будущем заработает новая долгосрочная программа помощи.