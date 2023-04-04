Украина получит от США больше оружия: что войдет в новый огромный пакет военной помощи
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Украина получит больше боеприпасов и необходимого оружия
США продолжают поддерживать украинскую армию и объявили о новом пакете военной помощи объемом в 2,6 миллиарда долларов.
Как говорится в сообщении Пентагона, помощь на 500 миллионов будет выделена из запасов армии в рамках президентской инициативы, а другая часть на 2,1 миллиарда будет передана в рамках USAI.
Поскольку помощь в рамках президентской инициативы берется из существующих запасов, то можно рассчитывать на то, что она будет передана в самое ближайшее время. Она включает:
- боеприпасы для ЗРК Patriot;
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм снаряды для ствольной артиллерии;
- 120-мм минометные мины;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы для автоматических пушек, которые устанавливаются на БМП Bradley;
- противотанковые ракеты TOW;
- около 400 гранатометов и 200 000 патронов;
- 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
- 61 тяжелый топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В рамках инициативы USAI оборудование закупается напрямую у производителей, а потому, вероятно, с его доставкой придется подождать. Это включает в себя:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- 9 орудий калибра 30-мм для борьбы с дронами;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
- 3 радара воздушного наблюдения;
- боеприпасы для 30-мм и 23-мм орудий;
- 130-мм и 122-мм снаряды для ствольной артиллерии;
- 122-мм ракеты к РСЗО "Град";
- Ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые системы Javelin;
- ракеты к противотанковым гранатометам;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;
- 7 автомобилей для восстановления оборудования;
- 8 тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
- бронированные мостовые системы;
- 4 машины материально-технической поддержки;
- грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование защищенной связи;
- терминалы и услуги SATCOM;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в 2022 году Украина получила от стран Альянса оружия на 65 миллиардов евро, а в будущем заработает новая долгосрочная программа помощи.