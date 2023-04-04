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Украина получит от США больше оружия: что войдет в новый огромный пакет военной помощи

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Военная помощь США
Военная помощь США

Украина получит больше боеприпасов и необходимого оружия

США продолжают поддерживать украинскую армию и объявили о новом пакете военной помощи объемом в 2,6 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении Пентагона, помощь на 500 миллионов будет выделена из запасов армии в рамках президентской инициативы, а другая часть на 2,1 миллиарда будет передана в рамках USAI.

Поскольку помощь в рамках президентской инициативы берется из существующих запасов, то можно рассчитывать на то, что она будет передана в самое ближайшее время. Она включает:

  • боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм снаряды для ствольной артиллерии;
  • 120-мм минометные мины;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы для автоматических пушек, которые устанавливаются на БМП Bradley;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • около 400 гранатометов и 200 000 патронов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках инициативы USAI оборудование закупается напрямую у производителей, а потому, вероятно, с его доставкой придется подождать. Это включает в себя:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • 9 орудий калибра 30-мм для борьбы с дронами;
  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
  • 3 радара воздушного наблюдения;
  • боеприпасы для 30-мм и 23-мм орудий;
  • 130-мм и 122-мм снаряды для ствольной артиллерии;
  • 122-мм ракеты к РСЗО "Град";
  • Ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противотанковые системы Javelin;
  • ракеты к противотанковым гранатометам;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;
  • 7 автомобилей для восстановления оборудования;
  • 8 тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
  • бронированные мостовые системы;
  • 4 машины материально-технической поддержки;
  • грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • оборудование защищенной связи;
  • терминалы и услуги SATCOM;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в 2022 году Украина получила от стран Альянса оружия на 65 миллиардов евро, а в будущем заработает новая долгосрочная программа помощи.

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