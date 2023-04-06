Не согласен с Резниковым: Данилов высказался по западным истребителям для Украины

Обидно, когда начинают считать деньги, а не считать жизн наших военных

Украина сейчас получает от союзников авиацию советской эпохи, но для войны нам по-прежнему необходимы и современные образцы техники, которые пока нам не спешат давать. И если дело только в дороговизне данных самолетов — то это несправедливо, ведь любой самолет дешевле жизни наших воинов.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что не согласен с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который объяснил отсутствие истребителей F-16 в Украине большими затратами для стран-партнеров. И что эти расходы будут ложиться на плечи налогоплательщиков в этих странах

"Дело в том, что если мы будем переводить в деньги, то я хотел бы задать вопрос: а сколько стоит жизнь человека? Кроме того, я хочу напомнить всем, что в 1994 году мы бесплатно передали на десятки миллиардов долларов нашим ядерным оружием с учетом того, что мы ожидали, что будет защита нашей страны, как брали на себя партнеры, которые ставили свои подписи под известным документом под названием Будапештский меморандум", — говорит Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что ему обидно, что сейчас раздаются такие вещи, когда начинают считать деньги, а не считать жизнь наших военных, которые, к большому сожалению, каждый день гибнут на фронте за нашу свободу, за нашу независимость.

"Мы должны осознать для себя, что в следующий раз точно будем гораздо более тщательно изучать все документы для того, чтобы они все равно звучали для всех стран", — резюмировал Данилов.

Напомним, что на днях Алексей Резников объяснил, почему союзники затягивают принятие решения о передаче истребителей F-16. По его словам, эти системы сложные, нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Ранее мы писали о том, почему на десятом "Рамштайне" выпала тема самолетов.