Новая встреча "Рамштайн": Резников назвал главные приоритеты и ожидания Украины

Встреча в формате "Рамштайн" пройдет в Германии, как и первая такая встреча в 2022 году

Новое заседание контактной группы "Рамштайн" состоится в апреле, но точная дата пока неизвестно. Пройдет она на одноименной американской авиабазе в Германии, где год назад состоялась первая встреча союзников Украины.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, приоритеты Украины остались неизменными — нашей стране нужно больше систем ПВО и боевые самолеты.

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 – это системы ПВО, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны. Поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно", – заявил Резников.

Кроме самолетов и систем ПВО, украинской армии по-прежнему нужна бронированная техника, снаряды для артиллерии 155 калибра, средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в том числе так называемые "дроны-самоубийцы" или ударные дроны.

Также министр обороны объяснил, почему союзники затягивают принятие решения о передаче истребителей F-16. По его словам, эти системы сложные, нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

"Это самая сложная, самая дорогая система, требующая обслуживания, запчастей, а главное, вооружения… Это прагматичное решение и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты, это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание. И это будет речь уже идти не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах", — резюмировал Алексей Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США передадут Украине новейшие зенитные системы в рамках нового пакета военной помощи. Зенитные системы С-UAS способны сбивать любые типы беспилотников и оснащены лазерным наведением.