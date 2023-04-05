Сбивает любые вражеские беспилотники: США передадут Украине новейшие зенитные системы (видео)

Это оружие сможет быстро обнаруживать и уничтожать вражеские дроны

Во вторник, 4 апреля, Министерство обороны США сообщило о новом пакете военной помощи для ВСУ на общую сумму в 2,6 млрд дол. Это — один из крупнейших объявленных объемов помощи, который включает в себя десятки наименований.

Среди прочего "обыденного" вооружения в списке бросается в глаза эдакая новинка: 10 мобильных зенитных комплексов с лазерным наведением С-UAS, которые ранее Украине не передавались.

Итак, что же это за вооружение?

С-UAS (системы управления и контроля противодействия беспилотным авиационным системам) являются достаточно новой разработкой американской компании Northrop Grumman и существуют в ряде вариантов. Они могут "работать" как по воздушным, так и по наземным целям.

Наиболее распространенная из них — Mobile Acquisition Cueing and Effector (M-ACE), имеющая радар, радиочастотные датчики, комплекс управления и контроля. И одно из главных удобств в том, что все это можно смонтировать и установить на базе обычного внедорожника. А значит система максимально мобильна.

Огневая мощь системы обеспечивается за счет нескольких систем противовоздушной обороны Scorpion, оснащенных 30-мм пушками M230LF Bushmaster.

M-ACE

Как это работает?

Радар осуществляет захват БПЛА, высчитывает его направление и скорость, после чего дает целеуказание на машины, вооруженные M230LF Bushmaster, последняя уничтожает цель. Высокий темп и плотность огня — примерно в 600 выстрелов в минуту, и достаточно крупный калибр автоматической пушки не оставляют вражеским целям ни единого шанса.

За счет высокой степени автоматизации, процесс от захвата цели до ее уничтожения занимает куда меньшее количество времени, чем ее визуальное обнаружение.

Вместе с тем, поскольку подобные системы проходят в рамках инициативы USAI, их еще нужно закупить, может даже изготовить, так что поступят в Украину они не так быстро, как хотелось бы.

Помимо средств для борьбы с дронами, ВСУ активно используют австралийские дроны PPDS из картона, а потому крайне дешевые и массовые.