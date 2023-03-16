Почему на десятом "Рамштайне" выпала тема самолетов: эксперты указали на важные моменты

Аналитики объясняют, на что сейчас и почему делают ставку западные союзники Украины

Вчерашний "Рамштайн-10" участники встречи посвятили снабжению ВСУ необходимым вооружением для проведения наземных операций в самых горячих точках. А тема боевых самолетов для Украины исчезла из повестки дня неспроста.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

"Однозначно Украине нужны самолеты. Вопрос обеспечения ВСУ авиацией обсуждался на десятом "Рамштайне" вместе с другой военной помощью (снаряды, танки, системы ПВО), но по состоянию именно сейчас нам нужно решать эти срочные задачи со снабжением. Это связано с давлением россии на востоке, а именно — в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, по всему тому направлению. Давление и дальше там будет продолжаться, у россиян все еще есть ресурсы. Они накопили там большое количество живой силы и оружия. В ближайшее время они будут продолжать там свое наступление. Поэтому в первую очередь важно, чтобы западная коалиция обеспечивала ВСУ наземным вооружением", — отметил он.

Ранее эксперт по проблемам международной безопасности Тарас Жовтенко отмечал, что вопрос передачи Украине самолетов от союзников уже тайно решен, но он в деталях не анонсируется официально и публично по соображениям безопасности.

"Дискуссии по поводу предоставления Украине авиации действительно начинают переходить в практическую плоскость. Мы должны понимать, что сам по себе формат "Рамштайна" не предусматривает детализированных обсуждений практических моментов поставки того оружия, которое нам нужно. "Рамштайн" решает принципиальные вопросы — рамку, механизм и уровень, по которому этот механизм поставки будет работать дальше. В прошлый раз (на "Рамштайне-9" 14-15 февраля, — Авт. ) была достигнута принципиальная договоренность о том, что Украине нужно передать боевые самолеты. Далее дискуссия перешла в формат, что для этого нужно сделать и какие именно самолеты нужно передавать Украине. Чтобы это было максимально быстро, чтобы ВСУ могли максимально быстро их использовать в боевых условиях", — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что в настоящее время самолетная тема находится на уровне отдельных стран-партнеров Украины, "и мы уже видим, что они начинают говорить об уже достаточно практичных вещах". В то же время "Рамштайн-10" был посвящен непосредственно подготовке Украины к масштабному наземному наступлению.

"Учитывая то, что вопрос авиации пока обсуждается в закрытом формате, и по времени он не очень быстрый, чтобы дать Украине дополнительный инструмент, которым мы уже сейчас можем защитить наше небо, то вчера обсуждались поставки дополнительных комплексов ПВО. Они в определенной мере могли бы сейчас компенсировать отсутствие у нас в руках западной авиации", — добавил Жовтенко.

Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Алексей Резников после десятого "Рамштайна" отмечал, что вчерашняя встреча контактной группы по координации поддержки Украины дала оптимистичные результаты.

"Телеграф" писал также и о том, что союзники передадут Украине корабли. Уже передано от Нидерландов два минных тральщика класса Alkmaar.