В Украину приедет новая польская САУ: что она может (видео)

Украинцы на фронте используют и другие польские САУ, но это будет новейшей артсистемой из переданных соседней страной

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу было объявлено о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В их числе минометные комплексы САУ Rak.

Пока речь идет о поставке трех ротных комплектов. Точные даты поставок не разглашаются. "Телеграф" разбирался, чем особенно эта САУ. Ее основой стал уже известный украинцам БТР Rosomak. САУ Rak современная, ее поставки в польскую армию начались в 2016 году.

Характеристики САУ Rak:

Калибр — 120 мм,

Максимальная дальность стрельбы – до 12 км,

Боекомплект — 46 выстрелов,

Темп стрельбы – 6-8 выстрелов в минуту,

Переход в боевое положение — 30 с,

Время сворачивания — 15 с.

Стоит отметить, что в одном ротном комплекте 8 минометных САУ и 4 машины управления огнем. В целом Украине должны передать 24 САУ и 12 машин управления. Одна из особенностей САУ Rak в ее электронном оборудовании. Здесь есть и оптико-электронный прицел прямолинейной стрельбы с тепловизором и лазерным дальномером, и система автоматической наводки, и система детектирования лазерного излучения Obra-3 SSP-1 и другие современные приборы наблюдения и связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о передаче от Польши другой САУ, под снаряды. САУ Krab помогает сражаться с россиянами на Бахмутском направлении.