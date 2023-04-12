HIMARS "по-корейски": получит ли Украина новые уникальные РСЗО с ракетами высокой дальности

Южнокорейская техника кое в чем даже превосходит знаменитый HIMARS

Американские системы HIMARS, которые так полюбились ВСУ и стали в умелых руках наших бойцов одним из факторов побед, имеют "братьев", которые производятся в других странах. При чем они иногда даже превосходят оригинал.

Об этом в своем блоге пишет военный историк и эксперт Андрей Харук, говоря о южнокорейской РСЗО "Чунму", соединившую в себе лучшие черты американских реактивных установок залпового огня HIMARS и MLRS.

РСЗО "Чунму" (закрытое небо) было создано в 2013-м году и получило армейское наименование К239, поскольку калибр используемых РСЗО ракет составляет 239 мм, что чуть выше оригинальных ракет HIMARS с их 227-мм.

Но главной "фишкой" корейской РСЗО является удачное соединение двух основных черт американских установок HIMARS и MLRS.

Так, если первый имеет колесную базу, 6 ракет и более дешев в эксплуатации, то второй передвигается на гусеницах с 12 ракетами.

Номенклатура

"Но переводя РСЗО на колесное шасси, корейцы не пошли по пути своих американских учителей – те, как известно, в своем HIMARS уменьшили количество ракет в залпе вдвое по сравнению с MLRS. Корейская система сохранила мощность залпа MLRS. По сути, корейцы создали не свой вариант HIMARS, а "колесный MLRS". За это пришлось заплатить массой и габаритами", — утверждает Андрей Харук.

Оборотной стороной этого стал тот факт, что южнокорейский "Чунму" имеет вес в 31 тонну, и передвигается на 4-осном шасси, а не 3-осном как HIMARS. При этом дизельный двигатель РСЗО позволяет разгоняться на шоссе до 80 км в час, а запас хода равен 450 км.

Но большой вес имеет и свои плюс: так установка гасит отдачу. А потому "Чунму" кроме управляемых ракет может стрелять и 20 неуправляемыми реактивными снарядами калибра 131 мм на дальность до 36 км.

Однако основное оружие корейской РСЗО – 12 собственных 239-мм управляемых ракет с дальностью пуска до 80 км, то есть несколько дальше ракет собственно HIMARS. Те, которые есть у ВСУ сейчас, бьют примерно на 72 км.

Также буквально на днях Южная Корея успешно испытала собственные ракеты KTSSM-I с дальностью пуска до 200 км, что меньше дальности американских ATACMS (300 км), которыми также может стрелять HIMARS.

Запуск ракеты KTSSM-I

Правда появление РСЗО "Чунму" на вооружении ВСУ выглядит маловероятным. Прежде всего из-за высокой цены. Так, имеются данные, правда не вполне подтвержденные, о продаже 12 РСЗО за 805 млн дол в Объединенные Арабские Эмираты. То есть стоимость одной установки "Чунму" составляет порядка 67 млн дол.

Тем временем российская агентура в Украине продолжает охотиться на места расположения HIMARS, но безуспешно.