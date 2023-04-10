Охотился на HIMARS и склады с боеприпасами: солдат-срочник на Одесчине оказался предателем (фото, видео)

В рядах ВСУ служил солдат, который работал на россию

СБУ задержала солдата-срочника ВСУ, который работал на российскую федерацию. Он сообщал о расположении HIMARS и складов с боеприпасами ВСУ в Одесской области.

Как сообщили в СБУ, фигурантом громкого дела оказался военнослужащий одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который был завербован врагом после начала полномасштабной агрессии.

По данным следствия, солдат действовал под псевдонимом "Крымчанин" и отрабатывал задачу сбора информации об обороне Одесской области.

В частности, злоумышленник фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с боеприпасами одно из воинских частей региона.

Также в СБУ отмечают, что срочник разведывал позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

"Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому куратору через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах", — говорится в сообщении силовиков.

Задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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