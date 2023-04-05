Псевдоним "Котигорошко": стали известны новые детали предательства топ-СБУшника (аудио)

Действия Олега Кулинича курировал так называемый "политический офис" в москве

Служба безопасности Украины вместе с Государственным бюро расследований опубликовали доказательства сотрудничества экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича с ФСБ рф.

Пресс-службы обнародовали перехват разговора Кулинича и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Данные материалы входят в материалы уголовного производства и будут переданы в суд.

Было установлено, что Олег Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним "Котигорошко". Как выяснилось, действия Кулинича курировал так называемый "политический офис" в москве, который по заданию ФСБ россии был организован бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой администрации президента Украины Андреем Клюевым.

По информации СБУ, Кулинич занимался выполнением различных указаний от кураторов: шпионаж, расстановка "своих" людей в государственные и правоохранительные органы, подстрекательство граждан к госизмене и прочее.

О планах нападения российских военных с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины Кулинич также знал заранее, однако умышленно скрыл эту информацию от своего руководства. Затем в первые часы он всячески блокировал попытки уведомить руководство о реальной обстановке в регионе. Кроме того, он дал указание личному составу покинуть место службы и выдал штатное оружие людям, которые не имеют никакого отношения к Службе безопасности Украины.

24 февраля 2022 года чиновник покинул место постоянно дислокации и уехал в Киев. В ходе обысков в одной из квартир Кулинича правоохранители обнаружили тайник с оружием и его документы со времен прохождения службы в КГБ СССР.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытянем на свет", – сказал глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кулинича задержали в июле 2022 года. Ему объявлено подозрение в государственной измене. Тогда он попался на разговоре с представителями Министерства обороны россии и экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем, сбежавшим в рф.