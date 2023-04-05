Псевдонім "Котигорошко": стали відомі нові деталі зради топ-СБУшника (аудіо)

Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань опублікували докази співпраці ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча із ФСБ росії.

У пресслужбах було оприлюднено перехоплення розмови Кулініча та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Зазначимо, що Кулініча затримали у липні 2022 року. Йому оголошено підозру у державній зраді. Серед іншого було встановлено, що Олег Кулініч співпрацював із ФСБ рф та отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".