Полював на HIMARS та склади з боєприпасами: солдат-строковик на Одещині виявився зрадником (фото, відео)

У лавах ЗСУ служив солдат, який працював на росію

СБУ затримала солдата-строковика ЗСУ, який працював на російську федерацію. Він повідомляв про розташування HIMARS та складів із боєприпасами ЗСУ в Одеській області.

Як повідомили у СБУ, фігурантом гучної справи виявився військовослужбовець однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

За даними слідства, солдат діяв під псевдонімом "Кримчанин" та відпрацьовував завдання збору інформації про оборону Одеської області.

Зокрема, зловмисник фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів із боєприпасами одну з військових частин регіону.

Також у СБУ зазначають, що шпигун розвідував позиції реактивної артилерійської системи HIMARS.

"Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах", — йдеться у повідомленні силовиків.

Затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше ми писали, що російський шпигун в Італії отримав величезний тюремний термін.