"Москва" пішла на дно: рік тому українські військові затопили флагман Чорноморського флоту рф (фото, відео)

Флагман російського Чорноморського флоту підбили ввечері 13 квітня

Рік тому вся увага України була прикута до новин на морі — з'явилась інформація про ураження гордості та флагмана Чорноморського флоту рф крейсера "Москва" українськими ракетами. Палаючий корабель, що йшов "на Одессу" та його затоплення викликало неабиякий захват — цьому присвячували картини, марки та пісні.

"Телеграф" пропонує згадати цю славетну сторінку історії. Флагман ЧФ росії був потужним кораблем. Його збудували в Миколаєві. Озброєння — найкраще з усього флоту на Чорному морі. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет "Нептун". Ураження корабля саме цим типом озброєння підтвердили у командуванні "Південь" і в Пентагоні.

Того дня погода сприяла українським бажанням затопити корабель. Завдяки природному явищу вдалося розгледіти крейсер далі, ніж добивав радар. Близько 16 години 13 квітня 2022 року випущені дві ракети підбили "Москву", що врешті решт привело до затоплення корабля.

Той самий постріл з "Нептуна"

Корабель загорівся. Він затонув під час буксування до окупованого Севастополя, а на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося відшукати через супутник менш ніж за два тижні. Рештки "Москви" прибивало до берега кілька місяців потому.

"Москва" палає

Фото палаючої "Москви" з іншого ракурсу

У росії заявляли, що на кораблі просто сталася пожежа і з екіпажем усе гаразд. Серед них були строковики, батькам яких заявили, що їхні сини — "зникли безвісти", а корабель не брав участі в бойових діях.

Крейсер брав участь у російсько-грузинській війні, воєнних діях рф у Сирії, а потім став відомим завдяки нападу на острів Зміїний. Саме цей корабель українські військові спочатку словами відправили за відомою адресою, а потім підкріпили слова — ділом. І словесна, і збройна дії викликали чималий захват у суспільстві. Марка про відому фразу розійшлася накладом понад 700 тисяч, а марка "російський корабель ..всьо" викликала не менший захват.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть повторити успіх з крейсером. Деталі не розголошуються, проте сюрприз на морі росіянам пообіцяли.