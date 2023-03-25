Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа" пояснив, як дрони допомагають українській армії у боротьбі з окупантом

На тижні, що минає, все більш активно проявляють себе дрони. Росіяни запускають по Україні комплексно авіабомби, ракети та "Шахеди". Україна передає "привіти" Джанкою та Севастопольській бухті.

До широкомасштабного вторгнення в Україну, у рф не дуже уважно ставилися до дронів як до засобу розвідки та високоточної поразки. Коли почалася "велика війна", це виявилося повною мірою – як і наша перевага у сфері використання різних дронів. Ну, а росія в цьому відношенні перебуває в ролі наздоганяючого.

Нині набувають все більшого поширення так звані FPV (First Person view) дрони – досить прості пристрої, які використовуються в ролі дронів-камікадзе. Якщо ми вже широко використовуємо такий вид безпілотників, то росіяни лише зараз починають розуміти важливість цієї теми.

Безпілотниками ми намагаємося замістити й відсутність далекобійних ракетних засобів поразки, які використовує супротивник, тероризуючи наші міста. Раніше заявлялося створення ударного безпілотника з дальністю дії до 1000 км.

Але вже відомі факти переробки в дрон-камікадзе старого радянського реактивного БПЛА Ту-141 з дальністю дії до 1000 км.

Україна не визнає свою причетність до вибухів на стратегічних аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року, але очевидно, що це теж було зроблено за допомогою безпілотників дальньої дії. Таку саму тактику намагаємося реалізувати і на морі, використовуючи надводні безекіпажні катери. Ефект було видно 29 жовтня минулого року під час атаки безпілотників у бухті окупованого Севастополя.

Таким чином Україна приділяє велику увагу дронам, намагаючись з їх допомогою ліквідувати відставання в деяких видах озброєння, а в ряді випадків і досягти якісної переваги.