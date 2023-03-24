По Україні запустили авіабомби, ракети та "Шахеди": подробиці нічної атаки по містах

Одну з областей атакували понад 10 керованих бомб

Увечері 23 березня і потім уночі російські окупанти здійснили чергову атаку по українських містах. Загарбники застосували авіабомби, дрони-камікадзе "Шахеди" та високоточні авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня" та протилокаційні ракети Х-31.

Під удар ворога потрапили, зокрема, Сумська та Одеська області, а також Кривий Ріг. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Почалося все (атака — ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО", — зазначив Ігнат.

За його словами, Сумську область атакували понад 10 керованих бомб. Інформація про наслідки цієї атаки наразі встановлюється.

Крім того, російські загарбники також застосовували "Шахеди", здійснюючи атаку на Кривий Ріг та північ країни. Було задіяно і протилокаційні ракети Х-31.

"Є попадання у певні об’єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", — підсумував речник ЗС ЗСУ.

Водночас у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України пишуть про те, що приблизно о 21:30 23 березня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити дві ракети Х-59, які окупанти запустили з акваторії Чорного моря. в Одеській області.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що завдяки роботі системи ППО 1 ворожий БПЛА був збитий. Проте є влучення п’яти безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 березня російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку у спальному районі міста.