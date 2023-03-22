Український прапор на балконі вцілів після ракетного удару по дому: фото із Запоріжжя розлетілося по мережі (фото)

На понівеченому будинку розвивається український символ

Вдень 22 березня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Ракета прилетіла до житлової багатоповерхівки, де на той момент перебували мирні громадяни. У частині квартир сталася пожежа і практично у всьому будинку вибиті вікна. Тим часом на одному з балконів зруйнованої дев'ятиповерхівки вцілів головний український символ.

У Telegram-каналі глави Офісу президента Андрія Єрмака було опубліковано фотографію понівеченого будинку, де на одному з поверхів на балконі розвивається вцілілий після атаки український прапор.

"Запоріжжя. За теракти буде відповідь", — написав Єрмак у підписі під фотографією з прапором.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали 25 людей. З них троє перебувають у важкому стані, ще 19 – у середньому та 3 – у легкому (з них двоє дітей). На жаль, одна постраждала внаслідок ракетного удару людина, яка перебувала у тяжкому стані, загинула.

Наразі під завалами зруйнованої багатоповерхівки залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Тим часом на думку спікера Повітряних сил, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю з РСЗВ, ймовірно, "Торнадо-С". Оскільки від пуску до влучання минають лічені секунди, сигнал повітряної тривоги пролунав у місті пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 22 березня російські загарбники атакували українські міста дронами. Загалом окупанти запустили 21 безпілотник, з яких 16 вдалося знищити.