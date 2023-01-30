Новий доказ незламності: "годинник Миколаєва" вцілів після руйнування квартири

Волонтерка Леся Рудченко розповіла "Телеграфу", як була шокована наслідками обстрілів Миколаєва росіянами

До символів воєнного часу – шафи з керамічним півником, вцілілими після обстрілу будинку в Бородянці, чи вази з фруктами, що лишилась стояти на столі у зруйнованій квартирі в Дніпрі – додався ще один. Ним став годинник з помешкання у Миколаєві. Відповідними доказами у мережі поділилась волонтерка Леся Рудченко.

На світлинах і відео, які виклала Леся Руденко в Instagram, видно п’ятиповерховий будинок, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілів росіян.

Зокрема, від одного з прольотів лишились самі стіни. На одній з них — килим і годинник, що продовжує йти.

- У нас в Одесі є благодійна організація "Я допоможу" і ми час від часу їздимо до Миколаєва, возимо допомогу, – розповіла "Телеграфу" Леся Рудченко. – Цього разу передали її одній з парафіяльних церков, в нас ще лишались продукти. І одна з жінок запропонувала нам віддати їх мешканцям будинку по проспекту Миру. Коли ми приїхали на вказану адресу, жахнулися, бо будинок зазнав руйнувань ще 11 листопада. Я дуже мало чула про цей факт, тоді вся увага була прикута до звільнення Херсону, а в будинку ж загинули люди. Ті, хто вцілів, ще й досі живуть у сусідів, рідних, хто де. Страшно бачити наслідки, і чути від свідків, як все трапилось. Наприклад, одного чоловіка фактично від смерті відділяла лише стіна, бо за нею все було зруйновано.

Будинок на проспекті Миру в Миколаєві

За словами Лесі, будинок – П-подібдний, і в одному з кутів повністю знесено всі квартири від першого до п’ятого поверху. Незламний годинник волонтер помітила на четвертому поверсі випадково. Цей момент вона на емоціях зафіксувала на телефон, навіть не усвідомлюючи, що знімки зможуть викликати резонанс.

- Дивлячись на цей миколаївський годинник, в мене виникла асоціація, що він іде, як і ми всі, і не зупиняємось, і віримо в нашу перемогу, – зазначила Леся. – І вже на зворотному шляху до Одеси згадала кадри зі зруйнованого будинку у Дніпрі, де на яскраво жовтій кухні, в якій знесло зовнішню стіну, стояла ваза з яблуками. А також шафку з Бородянки, яка також втрималась після вибуху і мотивувала взагалі всіх. Тоді я написала пост, пов’язавши всі ці три об’єкти разом.

Миколаївський годинник став ще одним символом незламності українців

Волонтерка додала, що мешканців постраждалого будинка з тепер вже знаменитим годинником її організація ще навідає з адресним гуманітарним вантажем.