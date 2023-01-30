Новое доказательство несгибаемости: "часы Николаева" уцелели после разрушения квартиры

Волонтер Леся Рудченко рассказала "Телеграфу", как была шокирована последствиями обстрелов Николаева россиянами

К символам военного времени – шкафчику с керамическим петушком, уцелевшим после обстрела дома в Бородянке, или вазы с фруктами, которая осталась стоять на столе в разрушенной квартире в Днепре – добавился еще один. Им стали часы из дома в Николаеве. Соответствующими доказательствами в сети поделилась волонтер Леся Рудченко.

На фотографиях и видео, которые выложила Леся Руденко в Instagram, виден пятиэтажный дом, который был разрушен в результате обстрелов россиян.

В частности, от одного из пролетов остались только стены. На одной из них - ковер и часы, которые продолжают идти.

- У нас в Одессе есть благотворительная организация "Я помогу" и мы время от времени ездим в Николаев, возим помощь, — рассказала "Телеграфу" Леся Рудченко. – На этот раз передали ее одной из приходских церквей, у нас еще оставались продукты. И одна из женщин предложила нам отдать их жильцам дома по проспекту Мира. Когда мы приехали по указанному адресу, то ужаснулись, потому что дом был разрушен еще 11 ноября. Я очень мало слышала об этом факте, тогда все внимание было приковано к освобождению Херсона, а ведь в доме погибли люди. Те, кто уцелел, до сих пор живут у соседей, родных, кто где. Страшно видеть последствия и слышать от свидетелей, как все произошло. Например, одного мужчину фактически от смерти отделяла только стена, потому что за ней все было разрушено.

Дом на проспекте Мира в Николаеве

По словам Леси, дом – П-образный, и в одном из углов полностью снесены все квартиры от первого до пятого этажа. Несокрушимые часы волонтер заметила на четвертом этаже случайно. Этот момент она на эмоциях зафиксировала на телефоне, даже не осознавая, что снимки смогут вызвать резонанс.

- Глядя на эти николаевские часы, у меня возникла ассоциация, что они идут, как и мы все, и не останавливаемся, и верим в нашу победу, — отметила Леся. – И уже на обратном пути в Одессу вспомнила кадры из разрушенного дома в Днепре, где на ярко-желтой кухне, в которой снесло внешнюю стену, стояла ваза с яблоками. А также шкафчик из Бородянки, который тоже удержался после взрыва и мотивировал вообще всех. Тогда я написала пост, связав все эти три объекта воедино.

Николаевские часы стали еще одним символом несокрушимости украинцев

Волонтер добавила, что жителей пострадавшего дома с теперь уже знаменитыми часами ее организация еще посетит с адресным гуманитарным грузом.