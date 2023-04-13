Річниця знищення "москви": з’явилося відео того самого пуску ракети "Нептун"

"Москва" пала саме від цих ракет

У річницю знищення російського крейсера "Москва" в мережі вперше з’явилися кадри того самого запуску крилатих ракет, якими і змогли потопити флагман ЧФ росії.

Відео було опубліковано на сторінці колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова.

Він стверджує, що публікує справжні кадри тих самих двох пусків крилатих ракет з українського комплексу "Нептун", які 13 квітня 2022 року вразили крейсер "Москва".

"Після того, як "москва" пішла на дно, загрозу висадки російського десанту на українське узбережжя Чорного моря було знято раз і назавжди", — зазначає він.

Турчинов переконаний, що це перша, але не остання москва, знищена українською зброєю та непереможною українською армією.

Підкреслим, "Телеграф" спеціально до цієї знаменної дати нагадав, як саме відбувалося знищення флагмана Чорноморського флоту росії. Крейсер брав участь у російсько-грузинській війні, військових діях Росії в Сирії, а потім став відомий завдяки нападу на острів Зміїний.

Також ми повідомляли про те, як виглядає і що може той український "Нептун", який потопив "москву".