Йому вдалося затопити "Москву": як виглядає та що може український "Нептун" (відео)

Взяття "Нептуна" на озброєння відбулося кілька років тому

Перша річниця затоплення крейсера "Москва" триває і варто згадати, завдяки якій зброї вдалося це зробити. Ракети були випущені з протикорабельного комплексу наземного базування "Нептун".

Він може вражати не тільки крейсери, а й есмінці, фрегати, корвети, десантні, танкодесантні кораблі. Доступні йому і наземні цілі. Це не просто пускова установка, а цілий комплекс, злагоджена робота якого дозволяє досягти мети.

Елементи комплексу "Нептун":

транспортно-заряджальна машина

пускова установка

рухомий командний пункт дивізіону

транспортна машина.

Таких — по шість одиниць. На одну пускову установку припадає чотири ракети. Повний залп з РК-360МЦ "Нептун" це 24 ракети, окремо кожну з яких можна навести на власну ціль.

До особливостей варто додати, що ракети можуть підлітати до ворога низько над водою, аби лишитися непоміченими. Комплекс на озброєння прийнятий у 2020 році.

Характеристики РК-360МЦ "Нептун":

Дальність стрільби — від 7 до 300 кілометрів,

Час розгортання комплексу — до 15 хвилин,

Відстань стартової позиції від берегової смуги — не більше 25 км.

На останніх випробуваннях перед постановкою на озброєння комплекс успішно уразив надводну ціль, при наявності реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням літаків Су-27.

На виготовлення одного комплексу "Нептун" треба дев’ять місяців, де закупівля, монтаж та випробування займають рівноцінні строки. "Ми можемо поставляти серійний дивізіонний комплект за 9, максимум 12 місяців", — розповідав гендиректор ДержККБ "Луч" Олег Коростельов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні можуть надати ракети, які дістають до окупованого Криму. Важливим для контрнаступу залишається і потенціал артилерії. Гарною можливістю для України було б закупити потужніші за "Хімарс" південнокорейські РСЗВ, проте їхня висока вартість зменшує такі шанси.