У Брянській області росії знову неспокійно, місто залишилося без світла

У Брянській області Росії пролунали вибухи

У селищі Климово Брянської області пролунали вибухи, через що місцеве населення залишилося без світла.

Як пишуть російські телеграм-канали, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Пропагандисти вже встигли звинуватити в обстрілі "українських націоналістів".

"Внаслідок атаки порушено енергопостачання, у селищі відсутня електрика. На місці працюють оперативні служби. Після проведення всіх необхідних заходів аварійно-ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи", — уточнюють місцеві джерела.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії почали розсилати електронні повістки. За ігнорування "листів щастя" росіянам загрожує відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі опублікували повне відео падіння та вибуху російської бомби у Білгороді.

Також ми повідомляли, що у Білгородській області порахували загиблих від обстрілів та пояснили всі "агресією України".