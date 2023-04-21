Вибух бомби у Бєлгороді: з’явилося повне відео

Момент вибуху бомби у Бєлгороді потрапив на камери

У мережі опублікували повне відео падіння та вибуху російської бомби у Бєлгороді. Інцидент стався 20 квітня пізно увечері. Згодом стало відомо, що авіабомба впала з російського Су-34.

Кадри поширили російські телеграм-канали.

На ролику видно, як дорожнє покриття на проїжджій частині вириває та підкидає на значну висоту. За мить перед вибухом на цьому місці проїжджали автомобілі.

Водночас, блогер Роман Шрайк звернув увагу на те, що сама бомба падає на відео на 2-й секунді, а вже на 20-й секунді відбувається її детонація.

На опублікованих кадрах видно, як ударною хвилею легкову машину відкидає на дах супермаркету. Також міські пабліки показали кадри, де транспортний засіб знімали з даху.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на місці вибуху в Бєлгороді утворилася вирва діаметром 20 метрів. За словами очевидців, спочатку вони почули свист, а потім голосний звук. За даними місцевої влади, внаслідок інциденту постраждали троє людей.