рф скинула бомбу на Бєлгород, постраждалих стало більше: нові подробиці

На Бєлгород впала російська бомба, кількість постраждалих збільшилася

У Бєлгороді зросла до трьох кількість постраждалих внаслідок падіння російської бомби на місто 20 квітня.

Як заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, один із постраждалих від госпіталізації відмовився.

За словами глави регіону, було ухвалено рішення розселити трипід’їзний п’ятиповерховий будинок, який постраждав під час падіння снаряда з літака окупантів.

Гладков також розповів, що спеціалісти обстежать прилеглі будинки до дороги, на яку впала бомба. Після їхнього звіту буде ясно, чи зможуть люди повернутися до своїх квартир.

Він додав, що найближчими днями мають зробити заміну пошкодженого дорожнього полотна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вибух у Бєлгороді пролунав увечері 20 квітня. Очевидці розповіли, що спочатку почули свист, а потім голосний звук. Після вибуху на вулиці одного з районів з’явилася велика вирва діаметром 20 метрів. Пізніше в міноборони росії повідомили, що при виконанні польоту літака Су-34 стався "нештатне сходження авіаційного боєприпасу".