"Пора вмирати, ваня": в росії розіслали перші електронні повістки, реакція мережі

Росіяни тепер бояться заходити на портал держпослуг

Лише вчора, 14 квітня, російський президент підписав закон про електронні повістки. А вже сьогодні, 15 квітня, в мережі опублікували першу електронну повістку, яка прийшла жителю росії на порталі держпослуг.

Скріном електронної повістки поділилися в Telegram-каналі NEXTA Live. У мережі жартують, що росіяни тепер боятимуться заходити на портал держпослуг, щоб не отримати там повістку.

Закон, підписаний путіним, прирівнює паперові повістки до електронних, створює реєстр військовозобов’язаних та закриває кордони для "ухилянтів". Як пише "Медуза", електронна повістка буде вважатися отриманою відразу після її розміщення в особистому кабінеті призовника.

З цього моменту військовозобов’язаному забороняється виїжджати з росії доти, доки він не з’явиться у військкомат. У коментарях під публікацією багато хто почав цитувати слова путініста Івана Охлобистіна "Гойда" і підсумували, що настав час помирати всім.

Час помирати, ваня.

Гойда, сидіть і далі вдома раби.

Ахахах це гойда всім гойдам, терпила дано тільки терпіти.

Дивно, що росія зробила більше для знищення росіян, ніж українці, хоч пропаганда запевняла зомбарів у протилежному.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що політолог назвав причину впровадження електронних повісток у росії. Головна мета цього кроку – полегшення контролю над військовозобов’язаними.