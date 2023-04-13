Слідами Китаю: політолог назвав неочікувану причину впровадження електронних повісток у росії

Уникнути мобілізації росіянам не вдасться

Рішення кремля створити на території країни базу для видачі електронних повісток з військкоматів могло бути прийнято після відповідної поради Китаю "оцифрувати максимальну кількість росіян". Головна мета — полегшення контролю за військовозобов'язаними.

Про це у коментарі для "Телеграфу" розповів український політолог Олексій Голобуцький, зазначивши, що у росії абсолютно нікого не хвилює, знайшов ти у своєму електронному кабінету повістку із закликом на службу чи ні. Втекти все одно вже не вдасться — до тебе прийдуть, заберуть, поголять і відправлять воювати.

"Не виключено, що це китайці порадили кремлю – оцифрувати максимально соціальне життя росіян, щоб було легше їх контролювати. У самому Китаї (не скрізь, але вже в багатьох провінціях) є соціальний рейтинг. І якщо ти щось не те дивився в Інтернеті, або порушив правила дорожнього руху, тебе можуть позбавити прав користуватися громадським транспортом або виїзду за кордон.Тільки високий соцрейтинг дає певні привілеї", — пояснив він.

За словами експерта, росія наразі перебуває на початку шляху до цифрової диктатури. Про це може свідчити її зближення з Китаєм, досвід тотального контролю над громадянами якого переймає рф.

"А в плані цифрових послуг та ж москва – передове місто. Тепер це почнуть поширювати на всю країну. Тільки не з прицілом на комфорт та зручність громадян (доставка кур’єрами чогось, замовленого через Інтернет, полегшення бюрократичних процедур — ред.), а задля максимального контролю за ними з боку держави", – підсумував Голобуцький.

Детальніше дізнатися про те, чого слід очікувати від них оголошення нової – часткової чи загальної – мобілізації в росії читайте у матеріалі "Телеграфу": "На війну: як росіян готують до нової не явної хвилі мобілізації".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що впровадження електронних повісток у росії пов'язане із бажанням глави держави володимира путіна залучити якнайбільше росіян на контрактну службу в армії.