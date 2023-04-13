По следам Китая: политолог назвал неожиданную причину внедрения электронных повесток в россии

Избежать мобилизации россиянам не удастся

Решение кремля создать на территории страны базу для выдачи электронных повесток из военкоматов могло быть принято после соответствующего совета Китая "оцифровать максимальное количество россиян". Главная цель – облегчение контроля за военнообязанными.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказал украинский политолог Алексей Голобуцкий, отметив, что в россии совершенно никого не волнует, нашел ты в своем электронном кабинете повестку с призывом на службу или нет. Бежать все равно уже не удастся — к тебе придут, заберут, побреют и отправят воевать.

"Не исключено, что это китайцы посоветовали кремлю – оцифровать максимально социальную жизнь россиян, чтобы было легче их контролировать. В самом Китае (не везде, но уже во многих провинциях) есть социальный рейтинг. И если ты что-то не то смотрел в Интернете нарушив правила дорожного движения, тебя могут лишить прав пользоваться общественным транспортом или выезда за границу. Только высокий соцрейтинг дает определенные привилегии", – пояснил он.

По словам эксперта, россия сейчас находится в начале пути к цифровой диктатуре. Об этом может свидетельствовать ее сближение с Китаем, опыт тотального контроля за гражданами которого перенимает рф.

А в плане цифровых услуг та же москва – передовой город. Теперь это начнут распространять на всю страну. Только не с прицелом на комфорт и удобство граждан (доставка курьерами чего-то, заказанного через Интернет, облегчение бюрократических процедур — ред.), а ради максимального контроля над ними со стороны государства", — подытожил Голобуцкий.

Подробнее узнать о том, чего следует ожидать от них объявления новой – частичной или общей – мобилизации в россии читайте в материале "Телеграфа": "На войну: как россиян готовят к новой не явной волне мобилизации".

Ранее "Телеграф" сообщал, что внедрение электронных повесток в россии связано с желанием главы государства владимира путина привлечь как можно больше россиян на контрактную службу в армии.