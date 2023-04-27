В Мелітополі ліквідували колаборанта з лав поліції: що відомо (оновлено)
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Про стан другого постраждалого нічого невідомо
В Мелітополі ранок почався з вибуху. Він був результативним — постраждали двоє поліціянтів окупаційної влади. Один з них помер в лікарні.
Як стало відомо з кількох джерел, це 42-річний Олександр Міщенко. Він був окупаційним начальником Приазовського відділу поліції. Почав працювати на ворога невдовзі після окупації міста.
Також про Міщенка відомо, що він був заступником окупаційного управління поліції і займався кадровими питаннями. Серед його "досягнень" — забезпечення охорони головній колаборантці міста — начальнику окупаційної адміністрації Мелітополя Галині Данильченко під час масових заходів.
UPD. Додамо, що також стало ім'я другого поліцейського, який отримав серйозні поранення під час вибухів та перебуває у лікарні. За даними РІА "Мелітополь", це Юрій Акімов (шостий на фотографії). Повідомляється, що у Акімова важкі травми нижніх кінцівок.
Вибух стався приблизно о 5:15. Інший постраждалий поліціянт — у лікарні. Спрацювала саморобна вибухівка. Територія біля під’їздів усипана уламками скла та землею. Окупанти шукають винних. Місцеві Telegram-канали зазначають, що підрив зрадника росіяни намагалися виставити як загибель мирного громадянина.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії також було неспокійно вночі. У Брянській області лунали вибухи. Без світла залишився населений пункт.