В Мелітополі ліквідували колаборанта з лав поліції: що відомо (оновлено)

Про стан другого постраждалого нічого невідомо

В Мелітополі ранок почався з вибуху. Він був результативним — постраждали двоє поліціянтів окупаційної влади. Один з них помер в лікарні.

Як стало відомо з кількох джерел, це 42-річний Олександр Міщенко. Він був окупаційним начальником Приазовського відділу поліції. Почав працювати на ворога невдовзі після окупації міста.

Також про Міщенка відомо, що він був заступником окупаційного управління поліції і займався кадровими питаннями. Серед його "досягнень" — забезпечення охорони головній колаборантці міста — начальнику окупаційної адміністрації Мелітополя Галині Данильченко під час масових заходів.

Загинув колаборант Олександр Міщенко

UPD. Додамо, що також стало ім'я другого поліцейського, який отримав серйозні поранення під час вибухів та перебуває у лікарні. За даними РІА "Мелітополь", це Юрій Акімов (шостий на фотографії). Повідомляється, що у Акімова важкі травми нижніх кінцівок.

Юрій Акімов

Вибух стався приблизно о 5:15. Інший постраждалий поліціянт — у лікарні. Спрацювала саморобна вибухівка. Територія біля під’їздів усипана уламками скла та землею. Окупанти шукають винних. Місцеві Telegram-канали зазначають, що підрив зрадника росіяни намагалися виставити як загибель мирного громадянина.

Місце вибуху на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії також було неспокійно вночі. У Брянській області лунали вибухи. Без світла залишився населений пункт.