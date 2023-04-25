Окупанти у Мелітополі готуються до контрнаступу ЗСУ: ексклюзивні фото "Телеграфа"

Російські солдати у Мелітополі бояться контрнаступу ЗСУ та намагаються зміцнювати лінію оборони

Окупанти в Мелітополі, де стався спалах сибірки, зміцнюють свої рубежі. Містом їздять вантажівки з протитанковими пірамідами, але де саме їх планують встановлювати, невідомо.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися фото від місцевих жителів, що підтверджують панічні настрої російських солдатів у тимчасово окупованій Запорізькій області. Ймовірно, окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та намагаються посилити свої фортифікаційні споруди.

На знімках видно, як військова вантажівка з характерним для окупантів маркуванням, буквою Z на дверях, їде містом. У його кузові лежить кілька "зубів дракона", які, ймовірно, планують встановити на підступах до Мелітополя або в самому місті.

Протитанкові піраміди перевозять по Мелітополю

Окупанти намагаються зміцнювати рубежі в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Примітно, що раніше аналогічні оборонні рубежі були помічені й у містах росії. Так, у Білгородській області місцеві жителі так сильно хотіли захистити себе від "бандерівців", що відгородилися від своїх співгромадян.

Однак подібні старання росіян є марними. Як раніше розповідав екс-глава зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, протитанкові піраміди, окопи та інші оборонні споруди не є ефективними проти сучасного озброєння. ЗСУ можуть декількома пострілами з HIMARS або "Нептуна" знищити ці фортифікаційні споруди, які були корисні за часів полководців жукова та суворова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму окупанти в паніці почали будувати лінію оборони. Російські солдати настільки бояться настання ЗСУ, що риють окопи навіть на пляжах.