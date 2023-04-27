У Мелітополі вранці пролунав потужний вибух: перші подробиці

Вранці 27 квітня у Мелітополі пролунав вибух

У Мелітополі рано вранці 27 квітня пролунав вибух. Як пишуть місцеві паблики, вибух був у районі будинку 67 по вулиці Героїв України.

У цьому напрямку мчав кортеж із швидких, поліції, пожежної, про постраждалих поки не повідомляється.

"Приблизно, о 4.00 було чути автоматні черги. Подробиці щодо ранкового вибуху, продовжуємо з’ясовувати. Приблизно, о 5.20 пролунав вибух. За характером звуку схоже на підрив", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про вибух підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, "бавовна" пролунала в центрі міста.

"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутний у самому центрі міста. Що цього разу вибухає в окупантів, з’ясовуємо", — написав він.

Окупаційна адміністрація Мелітополя підтвердила, що о 5:15 у Мелітополі біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вул. Кірова прогримів вибух. Окупанти також підтвердили попередню інформацію про те, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. За їхніми даними постраждала одна людина.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Миколаїв зазнав ракетного обстрілу з боку росіян. За попередньою інформацією, пошкодження зазнала одна з багатоповерхівок, а під завалами можуть бути люди.

Також раніше ми писали, що днями окупанти обстріляли Куп’янськ (Харківська область) та потрапили до місцевого краєзнавчого музею. На жаль, без жертв не обійшлося.