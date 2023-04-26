Знову скандал? Журналісти порівняли, за скільки купують продукти ГУР і Міноборони

Ряд продуктів значно відрізняються в ціні

Головне управління розвідки закуповує деякі продукти дешевше, аніж Міністерство оборони України, яке раніше вже потрапляло у скандал через закупівлю їжі для тилових частин за завищеними цінами.

Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на закупівельні ціни, опубліковані на порталі Prozorro.

Так, військова частина А1225, яка є частиною забезпечення ГУР МО, оприлюднила звіти про закупівлю продовольства, обмундирування та автозапчастин на 16 млн гривень. Журналісти порівняли їх із цінами на продукти, що містяться у вже "виправлених" і знижених контрактах Міноборони.

Таким чином було відомо, що ГУР закупило минтай за ціною 69 гривень за кілограм, а Міноборони — по 120. Рис "гурівці" зуміли купити по ціні навіть дешевше, аніж у роздрібних магазинах — по 26 грн/кг. Тим часом Міністерство оборони витрачає на цей продукт 59 грн за кілограм. З цінниками на моркву вийшла подібна ситуація, оскільки ГУР закупило її по 12 грн, а МО — по 18 грн.

"Буде дуже цікаво дізнатися, за скільки відомство Резнікова купувало і купує під час вторгнення черевики з високими берцями типу В. ГУР купило їх по 2044 грн", — йдеться в матеріалі.

Фото — Наші гроші

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні Міноборони потрапило у великий скандал через закупівлю продуктів за завищеними цінами. Наприклад, відомство купувало картоплю по 22 грн, хоча у великих супермаркетах її можна було купити по 8-9 грн, курятину купували по 120 гривень, замість 80, а за одне яйце в Міністерстві визначили ціну в 17 гривень, хоча в магазинах його можна купити по 7. На тлі цього скандалу одразу у трьох топ-чиновників почалися великі проблеми, їм було повідомлено про підозру. Їх підозрюють у розтраті державних коштів.