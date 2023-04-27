"НЛО" літають над росією: у Санкт-Петербурзі пролунали потужні вибухи (відео)
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Місцеві жителі стверджують, що у будинках тремтіли шибки
У росії стався ще один вибух незрозумілого походження. Цього разу голосний звук чули у Санкт-Петербурзі, в районі місцевого аеропорту.
Як інформують російські telegram-канали, "бавовна" пролунала в районі поселення Графська стоянка на околицях міста.
При цьому очевидці повідомляють, що ударна хвиля була дуже відчутною, а в деяких будинках затремтіли вікна.
Зазначається, що на камерах спостереження пожежі не було видно, а тому що саме там сталося поки що залишається невідомим.
На одному з відеозаписів місцевий мешканець розповів, що чув проліт щонайменше шість якихось об’єктів у бік аеродрому. При цьому на кадрах чути звуки, що нагадують проліт дронів.
Як повідомлялося раніше, днями черговий вибух стався у тимчасово окупованому Севастополі. Місцева "влада" стверджує, що атаку українських безпілотників зазнала міська бухта, проте її нібито вдалося відбити. Попри це на фото та відео, які з’явилися в мережі, видно, що у довколишніх будівлях повибивало вікна, а в самій бухті було видно густий дим.
Крім того, пару днів тому начинений вибухівкою дрон упав неподалік Москви, чим викликав переполох у місцевих жителів.