"НЛО" летают над россией: в Санкт-Петербурге прозвучали мощные взрывы (видео)

Местные жители утверждают, что в домах дрожали стекла

В россии случился еще один взрыв непонятного происхождения. На этот раз громкий звук слышали в Санкт-Петербурге, в районе местного аэропорта.

Как информируют российские telegram-каналы, "хлопок" прозвучал в районе поселения Графская стоянка на окраинах города.

При этом очевидцы сообщают, что ударная волна была весьма ощутимой, а в некоторых домах задрожали окна.

Отмечается, что на камерах наблюдения пожара не было видно, а потому что именно там случилось пока остается неизвестным.

На одной из видеозаписей местный житель рассказал, что слышал пролет по меньшей мере шести каких-то объектов в сторону аэродрома. При этом на кадрах слышны звуки напоминающие жужжание дронов.

Как сообщалось ранее, на днях очередной взрыв случился во временно оккупированном Севастополе. Местные "власти" утверждают, что атаке украинских беспилотников подверглась городская бухта, однако ее якобы удалось отбить. Несмотря на это на фото и видео, которые появились в сети, видно, что в близлежащих зданиях повыбивало окна, а в самой бухте был виден густой дым.

Кроме того, пару дней назад начиненный взрывчаткой дрон упал неподалеку от Москвы, чем вызвал переполох у местных жителей.