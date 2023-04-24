Для чего россии Крым и почему это ловушка для оккупантов, специально для "Телеграфа" рассказал заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев

В ночь на понедельник, 24 апреля, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. По некоторым данным, флот россиян вновь атаковали надводные беспилотники. Представители Минобороны Украины всё чаще намекают на "взрывное" лето в Крыму.

Думаю, всем уже ясно, что никакого курортного сезона в Крыму при россиянах уже не будет. Окончательно отпали все иллюзии, что россия как-то хотела развивать его как туристический. Это было просто ширмой. Всё, что захватчики там строили, делалось исключительно для своих военных-террористов, для размещения баз, вооружений и так далее.

Россияне рассматривали Крым всегда исключительно как базу для нападения на другие страны. И сейчас используют его именно так. При этом, готовясь обороняться. Или делая вид, что готовятся. Роют окопы на западном побережье, прямо в песке. Опасаются, видимо, водного десанта.

Но, похоже, что даже у самых упоротых сторонников рф, "русского мира", русского фашизма – уже есть большие сомнения, что российская власть продержится в Крыму сколь-нибудь продолжительное время.

Один из главный факторов удачного удара по противнику – неизвестность. И я считаю, что наши военные блестяще используют это оружие. О грядущем контрнаступлении (наступлении) говорят очень много. Но, по сути, никто не знает ничего. Оккупанты запутаны и запуганы.

Атаки происходят и могут произойти – то там, то там. Это распыляет внимание оккупантов. Они не знаю, что за что хвататься. То окопы роют, то куда-то перемещаются, то еще что-то…

Не то чтобы мы видим последний вздох рашистского рейха. Но видно, что они растеряны, на грани паники.

Ведь Крым – это хороший плацдарм, когда ты атакуешь без особого сопротивления со стороны противника. Но он же – это своеобразный мешок в воде, с двумя узкими горлышками (Крымский перешеек и Керченский мост). Одно из них может быть перебито в любой момент. А если перерубить оба, возможна ситуация блокады. И в этом смысле Крым – ловушка. Природная.