Російський пропагандист підірвався на міні на Херсонщині - що відомо про загиблого

Російська сторона деталі інциденту поки не розголошує

Під Новою Каховкою на міні підірвався відомий активіст партії "справедлива росія – за правду" сергій тветинський. В результаті отриманих травм пропагандист помер.

Про це у четвер, 27 квітня, повідомив Telegram-канал Nexta Live, зазначивши, що тветинський віз на фронт гуманітарку для російських мобілізованих.

Що відомо про пропагандиста

Як пише Telegram-канал "Інформаційний Спротив", сергій тветинський обіймав посаду керівника громадської приймальної партії "справедлива росія – за правду" на території окупованої росією Херсонщини.

Крім того, російський пропагандист входив до складу адвокатської палати Калінінградської області (росія). Свій статус адвоката він призупинив 22 липня 2022 року. Після чого активно почав займатися пропагандою та партійною роботою у Херсонській області.

сергій тветинський

За даними видання "Нова Каховка.City", тветинський не був членом "адміністрації" окупованої Херсонщини, однак його діяльність була тісно пов'язана із нею.

Варто також зазначити, що деталі інциденту, в результаті якого російський пропагандист отримав несумісні з життям поранення, наразі не розголошуються.

Пізніше російський письменник захар прилєпін і соратник загиблого у своєму Telegram-каналі підтвердив смерть активіста, наголосивши, що тветинський віддав роботі "всього себе".

"сергій був не просто НАШ. Він один із найщиріших і вірних своїм же ідеям. Справжній романтик. Ми про таких у книжках читаємо. Він мав курувати наш Волонтерський центр у Мелітополі. У цій останній для себе поїздці сергій тветинський супроводжував дашу з її вантажем, зібраним містом Таганрогом для земляків на фронті. У даші легка контузія та "бойова подряпина". сергія немає. Але як гооврив сергій: "МИ ВІРУЮЧІ". Пам'ятаємо раба Божого Сергія. І працюємо далі", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі представники українського спротиву ліквідували "начальник" Приазовського відділу поліції олександра міщенка.