Российский пропагандист подорвался на мине на Херсонщине - что известно о погибшем

Российская сторона детали инцидента пока не разглашает

Под Новой Каховкой на мине подорвался известный активист партии "справедливая россия – за правду" сергей тветинский. В результате полученных травм пропагандист скончался.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил Telegram-канал Nexta Live, отметив, что тветинский вёз на фронт гуманитарку для российских мобилизованных.

Что известно о пропагандисте

Как пишет Telegram-канал "Информационное Сопротивление", сергей тветинский занимал должность руководителя общественной приемной партии "справедливая россия – за правду" на территории оккупированной россией Херсонщины.

Кроме того, российский пропагандист входил в состав адвокатской палаты Калининградской области (россия). Свой статус адвоката он приостановил 22 июля 2022 года. После чего активно стал заниматься пропагандой и партийной работой в Херсонской области.

Сергей Тветинский

По данным издания "Новая Каховка.City", тветинский не являлся членом оккупационной "администрации" Херсонщины, однако его деятельность была тесно связана с ней.

Следует также отметить, что детали инцидента, в результате которого российский пропагандист получил несовместимые с жизнью ранения, пока не разглашаются.

Позже российский писатель захар прилепин и соратник погибшего в своем Telegram-канале подтвердил смерть активиста, подчеркнув, что тветинский отдал работе "всего себя".

"сергей был не просто НАШ. Он один из самых искренних и верных своим же идеям. Настоящий романтик. Мы о таких в книгах читаем. Он должен был курировать наш Волонтерский центр в Мелитополе. В этой последней для себя поездке сергей тветинский сопровождал дашу с ее грузом, собранным городом Таганрогом для земляков на фронте. У даши легкая контузия и "боевая царапина". сергея нет. Но как говорил сергей: "МЫ ВЕРУЮЩИЕ". Помним раба Божьего сергея. И работаем дальше", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе представители украинского сопротивления ликвидировали "начальник" Приазовского отдела полиции Александра Мещенко.