"Антитіла" запрошують українців на концерт у Криму: названо дату і місце

Артисти не сумніваються у перемозі України, тому вже почали підготовку до великого концерт в українській Ялті

Український гурт "Антитіла", автор відомого хіта про Бахмут, оголосив про продаж квитків на великий концерт в Криму. Дата – 23 серпня 2024 року, місце – стадіон "Аванград" у Ялті, там артисти збираються святкувати Перемогу України.

Про це повідомляється на сторінці колективу в Фейсбук у четвер, 27 квітня 2023 року. Музиканти впевнені, що до того моменту Україна одержить перемогу над російським ворогом.

Так, йдеться про попередній продаж квитків на захід. Перше велике стадіонне шоу планується в мальовничому куточку півострову – Ялті, анексованій росією, як і весь Крим, з 2014 року.

"З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України, — йдеться у повідомленні гурту "Антитіла". — Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом. І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями".

Артисти зазначили, що влітку 2024 року українці зберуться у звільненій від російських загарбників українській Ялті, де будуть майоріти жовто-блакитні прапори і лунати сучасна українська музика на все південне узбережжя Криму. Музиканти пообіцяли зіграти свої найкращі пісні.

У коментарях до допису чимало радісних відгуків. Користувачі цілком підтримують гурт у вірі в ЗСУ та очікують на концерт в українському Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська чиновниця оскандалилися через ролик з кавером на пісню "Фортеця Бахмут". Фронтмен "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на новину і пояснив, що відбулося і чи має Інна Солодка дозвіл на використання музичного та відеоматеріалу гурту.